



Встреча была посвящена активизации взаимных туристических потоков Беларуси и Грузии, актуальным вопросам карантина, вакцинации и полетной программы в Грузию.





Совещание состоялось в Департаменте по туризму, пишет toursoyuz.by, участие в нем приняли представители Министерства по спорту и туризму, «Белавиа», Министерства здравоохранения, общественных объединений – РСТО и РАТА. Также во встрече участвовал в формате онлайн Посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов. Инициировал обсуждение Тенгиз Думбадзе, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты Представителей.





Туристический поток белорусов в Грузию начинался с 25 тысяч в 2015 году, и в докризисный, 2019-ый, год достиг 80 тысяч путешественников. Рост солидный! На сегодняшний день Беларусь и Грузия связаны регулярной программой «Белавиа» в Тбилиси и Батуми, ежедневно осуществляется до четырех рейсов.





Существует масса факторов, привлекающих белорусских граждан в Грузию. Но что сегодня мешает активизации потока?





Об этом и говорилось на совещании. Все «негативные» факторы связаны с эпидемической обстановкой и с той реальностью, с которой столкнулся турбизнес в новую – «ковидную» эпоху.





Безусловно, обсуждался вопрос отмены изоляции по прилете туристов из Грузии. Сейчас она (как и самоизоляция по возвращении из всех зарубежных стран) составляет 10 дней. Как сказал главный санитарный врач Александр Тарасенко, Минздрав уже внес в Совмин предложение о сокращении срока самоизоляции до 7-ми дней. Соответствующее Постановление может быть подписано уже на следующей неделе.





Но возможно ли вовсе отменить карантин по возращении из Грузия? По словам представителя Минздрава, это станет возможным, когда Грузия будет переведена в так называемую «зеленую» зону (это значит, заболеваемость в этой стране станет ниже, чем в Беларуси).





Один из вопросов, который поднимался на совещании, касался сертификата о вакцинации. Немного парадоксальным выглядит требование об обязательной самоизоляции по возвращении из-за границы при наличии такого сертификата у туриста. Вероятность заразиться ничтожная, а сидеть на карантине – надо! Как сказал главный санитарный врач, действительно, Минздрав собирается внести такое предложение в Совмин – освободить от самоизоляции привитых граждан. Этот вопрос также, возможно, будет рассмотрен на следующей неделе.





Относительно теста на третий день прилета в Грузию (напомним, это обязательное правило для всех путешественников!), он, по словам белорусского посла, останется, обсуждать этот вопрос бессмысленно – это принципиальный момент эпидемической безопасности для грузинской стороны.





По-прежнему нерешенным остается вопрос со страховкой в случае положительного пцр-теста у туриста, сделанного на третий день по прибытии. Лечение в медицинском учреждении страховка покрывает, а вот самоизоляцию клиента с бессимптомным протеканием ковида (нужно же платить за отель!) – таких страховок в случае поездки в Грузию пока не существует.





Зато, как сказала начальник службы маркетинга и внешне-экономической деятельности «Белавиа» Екатерина Радишевская, можно рассмотреть вопрос о переносе билета без штрафа в случае положительного пцр-теста у туриста в Грузии на третий день. «Белавиа» готова обсуждать этот вопрос. Проблема лишь в наличии мест – поскольку впереди самый горячий период сезона.





Затронули на совещании и вопрос постановки еще одной регулярной программы из Беларуси в Грузию – рейса в Кутаиси. Этот рейс обсуждается уже очень давно. Но пока решения нет. В том числе и потому, как сказала Екатерина Радишевская, что «у туроператоров нет энтузиазма по поводу блоков мест на такое направление, как Кутаиси!». Объективно трансфер от Кутаиси до Батуми продолжительный и не дешевый, следовательно, стоимость авиабилета должна быть гораздо ниже, чем стоимость перелета в Батуми или Тбилиси. Это будет возможно, если аэропорт в Кутаиси даст весьма лояльные цены авиакомпании «Белавиа». По словам профессионалов турбизнеса, Кутаиси может рассматриваться как пункт прилета разве что в не сезон, когда актуальными становятся экскурсионные программы отдыха в Грузии.