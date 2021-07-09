Гомельскому блогеру Mellstroy за избиение девушки в прямом эфире вынесли приговор
Прокурор запросил полгода исправительных работ и штраф 50 тысяч российских рублей.
Судья посчитала вину Андрея полностью доказанной и приговорил его к исправительным работам сроком на полгода, пишут Сильные новости.
Mellstroy вину не признал.
Стало известно, что Андрея Бурима вызывают в гомельский военкомат.
По словам адвоката потерпевшей, Буриму придется отработать 6 месяцев, а затем явится в военкомат для прохождения службы.
08:20 11/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение