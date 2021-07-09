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Гомельскому блогеру Mellstroy за избиение девушки в прямом эфире вынесли приговор

Прокурор запросил полгода исправительных работ и штраф 50 тысяч российских рублей.


Судья посчитала вину Андрея полностью доказанной и приговорил его к исправительным работам сроком на полгода, пишут Сильные новости.

Mellstroy вину не признал.

Стало известно, что Андрея Бурима вызывают в гомельский военкомат.

По словам адвоката потерпевшей, Буриму придется отработать 6 месяцев, а затем явится в военкомат для прохождения службы.
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