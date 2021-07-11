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Бразильский астронавт сравнил ощущения на МКС с симптомами коронавируса

Ощущения от пребывания на космической орбите можно сравнить с симптомами коронавируса. Об этом сообщил Маркус Понтес — первый бразильский астронавт, совершивший в 2006 году полет на МКС, трансляция велась в Instagram президента Бразилии Жаира Болсонару. Сейчас Понтес занимает пост министра науки, технологий и инноваций.



«Когда ты попадаешь в космос, то по какой-то причине [на время] лишаешься обоняния, примерно так же, как при заболевании COVID-19, и запах на МКС не чувствуешь», — сказал Понтес (цитата по ТАСС).

При этом он добавил, пишет РБК, что сам космос имеет собственный запах, о чем ему поведал астронавт NASA Джефф Уильямс, посоветовавший бразильцу принюхаться во время открытия люка после пристыковки к МКС. «Я не мог поверить, но космос пахнет серой», — уточнил он.

Понтес получил образование авиационного механика, в 1998 году NASA выбрало его кандидатом в астронавты, спустя два года он официально стал астронавтом. Однако его полет в космос долгое время откладывался: сначала по финансовым причинам, а после 2003 года из-за катастрофы шаттла «Колумбия» — тогда американское космическое агентство приостановило полеты. В 2005 году Бразильское космическое агентство и «Роскосмос» подписали соглашение о космическом полете, после чего Понтес проходил обучение в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В марте 2006 года Понтес вместе с Павлом Виноградовым и Джеффри Уильямсом на корабле «Союз ТМА-8» отправился на МКС.

В июле 2020 года Понтес перенес COVID-19. Тогда же коронавирусом заразился президент Болсонару.
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