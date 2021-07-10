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На заводе "БелДжи" сгорели контейнеры с упаковкой

Пострадавших во время пожара и его тушения нет, возгорание упаковки было ликвидировано сотрудниками МЧС.

 Спасатели ликвидировали загорание на открытой площадке СЗАО "БелДжи", сообщили в МЧС.
Сообщение о том, что произошло возгорание на открытой площадке на территории завода, поступило в субботу в 15:08.

"Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что происходит горение упаковочного материала, который хранился в металлических контейнерах, 
на площади около 300 квадратных метров", - сообщили в МЧС.


Загорание ликвидировали спасатели, пострадавших нет.
СЗАО "БелДжи" — белорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely. Является одним из двух предприятий по сборке легковых автомобилей в Беларуси. Завод находится под Борисовом, пишет sputnik.by
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