На заводе "БелДжи" сгорели контейнеры с упаковкой

Спасатели ликвидировали загорание на открытой площадке СЗАО "БелДжи", сообщили в МЧС.

Сообщение о том, что произошло возгорание на открытой площадке на территории завода, поступило в субботу в 15:08.





"Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что происходит горение упаковочного материала, который хранился в металлических контейнерах,

на площади около 300 квадратных метров", - сообщили в МЧС.









Загорание ликвидировали спасатели, пострадавших нет.

СЗАО "БелДжи" — белорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely. Является одним из двух предприятий по сборке легковых автомобилей в Беларуси. Завод находится под Борисовом, пише т sputnik.by











