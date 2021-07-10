ЕС завершил поставку вакцины от СOVID-19 для вакцинации 70% своего взрослого населения
ЕС закупил и поставил странам-членам Союза вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% взрослого населения, сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"ЕС сдержал свое слово, в эти выходные мы доставили достаточно вакцины странам-членам (союза), чтобы еще в этом месяце полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС", - заявила она в субботу. Её цитирует interfax.by
16:42 10/07/2021
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