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Трагедия: личности троих из четверых погибших пока не установили - СК просит помочь

Выясняются обстоятельства лобовой аварии с участием мотоцикла и микроавтобуса вблизи д. Горошки Минского района, где вечером 9 июля погибли четыре человека.

 Об этом информирует Telegram-канал Следственного комитета.


Предварительно установлено, что мотоцикл выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz, которым управлял 34-летний житель Молодечно. Сразу после этого транспортные средства загорелись. Сейчас установить личности троих из четверых погибших невозможно из-за сильных ожогов лиц и тел.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Республики Беларусь. Назначен ряд экспертных исследований.

Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о произошедшем, обратиться в УСК по Минской области по телефонам: 8017 226-17-97 и 8029 698-97-39.
minsknews.by
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