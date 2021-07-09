Юлию Чернявскую мучают сильные боли в спине

Конечно, это не перенаселенная камера без матрасов и с побудками среди ночи. Но можно предположить, что и домашнее замкнутое пространство очень плохо сказывается на здоровье немолодой женщины, пише т Народная воля.





Елена Молочко позвонила ее маме, известному в прошлом психотерапевту, чтобы она рассказала о самочувствии дочери на данный момент, если имеет какие-то сведения от адвоката.





Александра Григорьевна ЧЕРНЯВСКАЯ сказала со вздохом:





– Могу представить и без адвоката, что Юлии очень трудно. Она ведь гипертоник, а это влияет в том числе и на настроение: оно нестабильное. Плюс ко всему у дочери серьезное заболевание позвоночника, ее регулярно мучают боли в спине. Вот эту информацию мне передала адвокат. Дает о себе знать Юлии и давнишний очень сложный перелом ноги. Как видите, у человека, целый букет заболеваний. А она под арестом. Хотелось бы знать, за что? Тем не менее Юлия, как опять-таки рассказала адвокат, старается ходить по 5 тысяч шагов в день по лоджии. Скажу вам, что для нее это чуть ли не подвиг, она человек книги и письменного стола, совсем не пешеход, не путешественник. Но понимает, наверное, что иначе здоровье просто развалится. Вот и старается.





Еще знаю, что серьезно учит английский – это давно стояло в ее личных планах.





Как я? Стараюсь смотреть правде в глаза: без иллюзий, но и без истерик. Мы все окунулись сейчас в иную реальность. Но и в ней тоже происходят удивительные открытия. В восемь утра раздается звонок в дверь. Я грешным делом подумала, что ко мне пришли с обыском. Ну кто еще в такую рань? Открываю – стоит соседка. А мы знаем друг друга давно, но только шапочно, здороваемся, но никогда не разговаривали. И вдруг она мне говорит: «Сегодня день рождения вашего зятя, Юрия Зиссера. Разрешите, я отвезу вас на кладбище». Получается, совсем чужие люди помогают мне жить, терпеть и надеяться. Спасибо им!



