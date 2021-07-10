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В Беларуси запретили купаться на 13 пляжах

В Беларуси ограничили купание на 7 пляжах и полностью запретили купаться на 13, говорится в сообщении на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"Специалистами санитарно-эпидемиологической службы с 3 июля по 8 июля 2021 года проведены обследования 341 зоны рекреации. Исследовано 780 проб воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 34 пробы по микробиологическим и 5 проб по санитарно-химическим показателям", - сказано в сообщении центра, пишет Интерфакс- Запад. 

На основании результатов лабораторного контроля территориальными учреждениями государственного санитарного надзора местным властям, субъектам хозяйствования, в ведении которых находятся зоны рекреации, рекомендовано ограничить купание для детей в 7 зонах рекреации:

Брестская область

центральный пляж озера Олтушское в деревне Олтуш Малоритского района;
Гомельская область

пляж "Каскад-1" по ул. П. Бровки (со стороны ул. Каменщикова) Гомеля;
пляж на водоеме в деревне Александровка Жлобинского района;

Минская область

пляжная зона водоема в деревне Саковичи Солигорского района;
зона отдыха на реке Случь в районе 11 городка по ул. Социалистической Слуцка;
зона отдыха на водохранилище "Рудня" в деревне Рудня Слуцкого района;

Могилевская область

пляж на реке Днепр, деревня Полыковичи Могилевского района;
Специалисты рекомендовали приостановить купание детей и взрослых с возможностью занятия водными видами спорта: 

Гомельская область:

городской пляж на реке Днепр в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобине;
Гродненская область:
зоны отдыха на озере Свитязь Новогрудского района;
Запрещено купание и занятия водным спортом:

Гомельская область:

городской пруд в Калинковичах;
Гродненская область:
зоны отдыха на озере "Юбилейное" в Гродно;

Могилевская область:
 
пляж на реке Бася по ул. Верхнеяловская в Чаусах;
пляж № 1 "Центральный" Бобруйска;
пляж № 2 в микрорайоне № 6 Бобруйска;
пляж санатория имени Ленина в Бобруйске;
пляж санатория "Шинник" Бобруйска;
пляж Гребеневского водохранилища в Могилеве;
городской пляж реки Днепр в Могилеве;
пляж Печерского озера в Могилеве;
пляж Вильчицкого водохранилища, деревня Вильчицы Могилевского района.
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