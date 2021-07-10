Как пише т TUT.BY, у организации до сих пор нет доступа в офис. Устно следователь говорил, что предоставит его после 1 июля. До сих пор уволенные по обоюдному соглашению сотрудники не могут забрать свои личные вещи.

Арендодатель не может заново сдавать площади, которые ранее занимал портал, так официально к ним нет доступа. Однако у следователя есть копия, подтверждающая возврат из арендного пользования. Договор аренды с собственников офиса расторгнут.



