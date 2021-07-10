Пластинчатые грибы

Скорее всего, вы не знали, что почти во всех грибах есть токсины, причем даже в съедобных. Важное свойство грибов – водорастворимость ядов, которое играет важную роль в пищеварении людей, пишет ОНТ.









Как выяснили ученые из Белорусского научно-исследовательского санитарно-гигиенического института в Минске, что во время кипячения любых видов грибов их яд может остаться внутри либо уйти в отвар. Конечно, грибы с токсинами нельзя использовать для супа, так как бульон будет отравлен. Исследователи отмечают, что пластинчатые грибы входят в запрещенный список: лисички, волнушки, сыроежки и т.д. Отвар из этих грибов нужно сливать, чтобы не навредить своему здоровью.

Весенние и перезревшие грибы

Многие грибы начинают расти в лесу весной, поэтому охота на них у некоторых людей уже начинается в этот период. И не заканчивается до того момента, пока снег не выпадет. Однако для таких людей есть важная информация: весенние и перезрелые грибы нельзя использовать для супа.

Врачи-токсикологи объясняют запрет тем, что такие грибы также выделяют яд при варке, но при этом в них есть еще испорченный белок, который опасен для здоровья. Структура такого белка схожа с хитином. Он участвует в процессе формирования панцирей жуков, крабов и креветок. После употребления супа из перезревших грибов может произойти острая аллергически-гастритная реакция. И это не все пагубные свойства данных грибов.





Грибы, которые перезрели, часто являются испорченными – с плесенью и патогенами. Все эти вредные вещества при варке растворяются в бульоне и воздействуют негативным образом на человеческий организм.

Грибы вдоль дорог

В последнее время часто в полосе города или за его чертой можно встретить грибы, которые еще несколько лет назад здесь не росли. Чем это объясняется? Рассмотрим данный случай на примере шампиньонов. Вы же замечали, что эти грибы растут в парках, дворах, вдоль дорог? Объяснение этому нашли исследователи из Санкт-Петербургского лесотехнического университета. Они говорят, что это возможно из-за халатности сотрудников, которые допускают попадание остатков утилизированных грибов в землю.





Важно понимать, что такие грибы, которые вы видите в городе, парке или на обочине дороги, употреблять нельзя. У грибов есть отличительная способность – они накапливают в себе тяжелые металлы и ядохимикаты в количестве, которое превышает допустимые границы.





Только представьте, вы варите суп из таких грибов, и в это время все вредоносные вещества растворяются в бульоне, а потом попадают к вам в желудок. Стоит ли говорить, что это опасно для здоровья любого человека? Рекомендуем подобные грибы никогда не использовать в супе.











