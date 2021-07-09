+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Житель Слонима говорил с гродненской милицией, когда ворвались местные силовики. Заставили прервать разговор

Как минимум один обыск по уголовному делу по статье "Терроризм" прошёл и в Слониме (Гродненская область).

Житель Слонима говорил с гродненской милицией, когда ворвались местные силовики. Заставили прервать разговор
Как пишет gs.by, 8 июля на работе был задержан слонимчанин Александр Солейко. Когда в помещение ворвались трое силовиков (сотрудников КГБ, один из которых был в балаклаве), он как раз разговаривал по телефону с представителем Управления внутренних дел Гродненского облисполкома — обсуждались прежние действия слонимских милиционеров. "Гости" приказали разговор прекратить и увезли Солейко на автомобиле ГАИ в родительский дом, где провели обыск, забрали его телефон и ноутбук отца.

Дальнейший допрос в милиции Александр Салейко посчитал формальностью, так как ничего не фиксировалось. Его адвоката не допустили. "Как я понял, суть всех их действий — это поиск участников и администраторов нежелательных им телеграм-каналов, — говорит Салейко. — Меня попросили не покидать город, поскольку дальнейшие действия со мной будет проводить следователь из Минска".

В прошлом году Солейко пострадал за свою гражданскую позицию: его оштрафовали, осудили на трое суток ареста, лишили права на управление автомобилем. Он пытается обжаловать эти действия местной милиции и властей.

После обыска / gs.by
euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]