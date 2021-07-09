Как пишет gs.by, 8 июля на работе был задержан слонимчанин Александр Солейко. Когда в помещение ворвались трое силовиков (сотрудников КГБ, один из которых был в балаклаве), он как раз разговаривал по телефону с представителем Управления внутренних дел Гродненского облисполкома — обсуждались прежние действия слонимских милиционеров. "Гости" приказали разговор прекратить и увезли Солейко на автомобиле ГАИ в родительский дом, где провели обыск, забрали его телефон и ноутбук отца.





Дальнейший допрос в милиции Александр Салейко посчитал формальностью, так как ничего не фиксировалось. Его адвоката не допустили. "Как я понял, суть всех их действий — это поиск участников и администраторов нежелательных им телеграм-каналов, — говорит Салейко. — Меня попросили не покидать город, поскольку дальнейшие действия со мной будет проводить следователь из Минска".





В прошлом году Солейко пострадал за свою гражданскую позицию: его оштрафовали, осудили на трое суток ареста, лишили права на управление автомобилем. Он пытается обжаловать эти действия местной милиции и властей.





После обыска / gs.by



