



Оперативники управления по Могилевской области ГУСБ МВД установили несколько человек, которые из-за рубежа оскорбили представителей власти.





«Так, по результатам комплекса проведенных оперативно-розыскных и иных мероприятий, подозреваемой по 8-ми уголовным делам, возбужденным на территории Могилевской области, признана 67-летняя гражданка Беларуси, проживающая в одной из стран Ближнего Востока», — сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.





Как установлено, с октября 2020 года по май 2021 в публичной группе телеграм-канала женщина публично оскорбила 13 должностных лиц Могилевщины. Сообщается, что всего она оскорбила более 40 представителей власти по всей Беларуси, с которыми не знакома. Женщину объявили в розыск, в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.







