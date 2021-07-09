Фотофакт. Глава Барановичского райисполкома привился от коронавируса и выложил фото в соцсети
Сергей Карпенко привился первым компонентом российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).
Фото: телеграмм-канал Сергея Карпенко
В своем телеграм-канале 9 июля Карпенко рассказал, о том, что привился российской вакциной.
— Считаю, что вакцинироваться от коронавирусной инфекции должен каждый человек, если нет никаких медицинских противопоказаний для этого. Уверен, что руководители должны показать пример и пройти вакцинацию в числе первых, — написал председатель Барановичского райисполкома.
Напомним, в пятницу, 18 июня Сергея Карпенко назначили председателем Барановичского райисполкома.
09:19 10/07/2021
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