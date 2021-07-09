Фото: телеграмм-канал Сергея Карпенко





В своем телеграм-канале 9 июля Карпенко рассказал, о том, что привился российской вакциной.

— Считаю, что вакцинироваться от коронавирусной инфекции должен каждый человек, если нет никаких медицинских противопоказаний для этого. Уверен, что руководители должны показать пример и пройти вакцинацию в числе первых, — написал председатель Барановичского райисполкома.

Напомним, в пятницу, 18 июня Сергея Карпенко назначили председателем Барановичского райисполкома.



