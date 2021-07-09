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Фотофакт. Глава Барановичского райисполкома привился от коронавируса и выложил фото в соцсети

Сергей Карпенко привился первым компонентом российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Фото: телеграмм-канал Сергея Карпенко

В своем телеграм-канале 9 июля Карпенко рассказал, о том, что привился российской вакциной.
— Считаю, что вакцинироваться от коронавирусной инфекции должен каждый человек, если нет никаких медицинских противопоказаний для этого. Уверен, что руководители должны показать пример и пройти вакцинацию в числе первых, — написал председатель Барановичского райисполкома.
 
Напомним, в пятницу, 18 июня Сергея Карпенко назначили председателем Барановичского райисполкома.  
intex-press.by
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