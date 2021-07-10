В Таджикистане произошло землетрясение, есть жертвы
По меньшей мере пять человек погибли при землетрясении на севере страны.
На севере Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 02.14 по времени UTC. Эпицентр располагался в 169 километрах к юго-востоку от города Худжанд. Очаг залегал на глубине 40 километров.
Позже СМИ сообщили о пяти погибших, пишет Корреспондент.
09:13 10/07/2021
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