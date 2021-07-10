







Организатор общественного обсуждения: Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. Свои замечания и предложения можно высказать на Правовом форуме Беларуси по 15 июля.





Проектом определяется порядок:





отчуждения гражданами эксплуатируемых жилых домов;





создания и деятельности комиссии по обследованию состояния жилых домов, расположенных на территории соответствующих административно­-территориальны­х единиц, районов в городах;





работы местных исполнительных и распорядительны­х органов с пустующими жилыми домами;





формирования, актуализации реестров пустующих жилых домов, составе включаемых в них сведений, а также порядке пользования документированн­ой информацией из них;





продажи без проведения аукционов пустующих жилых домов, организации и проведения аукционов по их продаже, в том числе путем проведения электронных торгов, и определения юридических лиц, уполномоченных на их проведение;

возмещения стоимости пустующего жилого дома.





Как сообщалось, Александр Лукашенко на совещании о текущей ситуации в агропромышленном комплексе страны в апреле поручил до конца 2021 года решить проблему с пустующими домами в сельской местности.



