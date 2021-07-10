Вопросы отчуждения пустующих жилых домов на селе вынесены на общественное обсуждение
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров "О некоторых мерах по реализации указа президента Республики Беларусь от 24 марта 2021 г. №116" (вопросы отчуждения жилых домов в сельской местности и совершенствования работы с пустующими домами).
Организатор общественного обсуждения: Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. Свои замечания и предложения можно высказать на Правовом форуме Беларуси по 15 июля.
Проектом определяется порядок:
отчуждения гражданами эксплуатируемых жилых домов;
создания и деятельности комиссии по обследованию состояния жилых домов, расположенных на территории соответствующих административно-территориальных единиц, районов в городах;
работы местных исполнительных и распорядительных органов с пустующими жилыми домами;
формирования, актуализации реестров пустующих жилых домов, составе включаемых в них сведений, а также порядке пользования документированной информацией из них;
продажи без проведения аукционов пустующих жилых домов, организации и проведения аукционов по их продаже, в том числе путем проведения электронных торгов, и определения юридических лиц, уполномоченных на их проведение;
возмещения стоимости пустующего жилого дома.
Как сообщалось, Александр Лукашенко на совещании о текущей ситуации в агропромышленном комплексе страны в апреле поручил до конца 2021 года решить проблему с пустующими домами в сельской местности.
08:58 10/07/2021
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