Карантин в Армении продлили почти до Нового года

Карантин в Армении из-за распространения коронавирусной инфекции продлевается еще на полгода. Он будет действовать до 20 декабря 2021 года. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает Радио Азатутюн.





Карантин означает особый режим въезда и выезда в страну, а также правила самоизоляции, пишет telegraf.by





Сообщается, что обучение в школах и университетах будут проводиться в дистанционном режиме. Кроме того, работникам сферы обслуживания будет разрешено работать при условии, что они будут вакцинированы.





«Иначе им придется постоянно предъявлять результаты ПЦР-теста», — уточняют журналисты.





Карантин в стране действует с 11 сентября 2020 года. Он сменил действовавшее с 16 марта чрезвычайное положение в стране.





По данным на 9 июля, в республике было выявлено 226 135 случаев заболевания COVID-19, из них 217 490 человек выздоровели и 4540 умерли. 103 317 человек получили первую или вторую дозу вакцины. В Армении прививку можно сделать российским препаратом Спутник V, англо-шведским AstraZeneca и китайским CoronaVac.





Напомним, министерство здравоохранения Израиля ужесточило карантинные требования к туристам. Отныне все без исключения приезжающие обязаны идти на самоизоляцию при прибытии в страну.



