+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Карантин в Армении продлили почти до Нового года

В стране от коронавирусной инфекции нового типа вакцинировано около трех процентов населения.

Карантин в Армении из-за распространения коронавирусной инфекции продлевается еще на полгода. Он будет действовать до 20 декабря 2021 года.  Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает Радио Азатутюн.

Карантин означает особый режим въезда и выезда в страну, а также правила самоизоляции, пишет telegraf.by

Сообщается, что обучение в школах и университетах будут проводиться в дистанционном режиме. Кроме того, работникам сферы обслуживания будет разрешено работать при условии, что они будут вакцинированы.

«Иначе им придется постоянно предъявлять результаты ПЦР-теста», — уточняют журналисты. 

Карантин в стране действует с 11 сентября 2020 года. Он сменил действовавшее с 16 марта чрезвычайное положение в стране. 

По данным на 9 июля, в республике было выявлено 226 135 случаев заболевания COVID-19, из них 217 490 человек выздоровели и 4540 умерли. 103 317 человек получили первую или вторую дозу вакцины. В Армении прививку можно сделать российским препаратом Спутник V, англо-шведским AstraZeneca и китайским CoronaVac.

Напомним, министерство здравоохранения Израиля ужесточило карантинные требования к туристам. Отныне все без исключения приезжающие обязаны идти на самоизоляцию при прибытии в страну. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]