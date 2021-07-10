Трагедия: ДТП под Минском закончилось гибелью четырех человек
Лобовое столкновение мотоцикла с бусом в Минском районе закончилось гибелью четырех человек, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в пятницу.
Авария произошла около 20.50 на 29-м км автодороги Р28 Минск-Молодечно-Нарочь. По предварительной информации, мотоциклист двигался в направлении Молодечно, выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом.
"В результате ДТП машина загорелась, а водители транспортных средств погибли. Также летальным исходом происшествие закончилось для двух пассажиров (байка и иномарки)", - сообщила официальный представитель МВД.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, медики, а также следственно-оперативная группа.
08:01 10/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение