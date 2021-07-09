Если принять за полную энергию и отличное самочувствие 100%, то окажется, что двое из трех беларусов испытывают упадок сил и нуждаются в дополнительном подзаряде, пишет telegraf.by





В течение прошлой недели жителям по всей стране предлагали ответить на простой вопрос: сколько у вас осталось сил и энергии? На интерактивной шкале следовало выбрать значение от 0 до 100%, а также ответить на несколько вопросов про пол, возраст и место жительство. Организаторы с самого начала не позиционировали свое исследование как научное, об этом свидетельствует и дизайн сайта со смайликами, и забавные рекомендации. Однако предложение поделиться своей энергией вызвало нешуточный интерес — за неделю на него откликнулись 11 166 человек — и позволило сделать несколько любопытных выводов.





— В процентном соотношении мы составили выборку таким образом, чтобы она по полу и месту жительства была приближена к данным о населении с Белсата, — рассказывает ведущий бренд-менеджер AURA Александра Арабей. — Достаточно быстро стало понятно, что средняя энергетическая “температура” по Беларуси составляет 36,4%, а это значит, что большинство испытывает ощутимую нехватку сил. Например, число людей, которую оценивают свое самочувствие как “полный ноль” в три раза больше, чем тех, у кого все прекрасно: 1073 человека против 314!





Самыми энергичными являются жители Минска и Минской области. Свой уровень энергии они оценили на 38,2% и 37,2% соответственно. Наименее бодрыми следует считать жителей Гомельской области, средний уровень энергии у 1568 опрошенных составил всего 31,6% На втором месте с конца — Могилевская область (32,1%). По всей стране женщины чувствуют себя на 1,8% более заряженными, чем мужчины. Чем старше становятся беларусы, тем меньше у них сил и энергии. Больше информации можно узнать по ссылке.





— Под жизненной энергией, ставшей предметом исследования, мы подразумеваем комплекс субъективных состояний: бодрости, радости, волнения, удовлетворения и т.д. Есть много вариантов, как восстановить ее. Среди них прогулки на свежем воздухе, приятное чтение, дыхательная гимнастика или обильное питье, — дополнила Александра Арабей. — Всем тем, кто решит попробовать последний из предложенных источников восполнения энергии, мы рекомендуем наш бренд AURA, ведь его миссия — наполнять людей энергией через напитки: мягкую питьевую и минерализованная воду, напитки с соком “Все витамины” с яркими фруктовыми и ягодными вкусами или освежающий холодный чай AURA Iced Tea



