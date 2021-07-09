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Эйсмонт ненавязчево отмазался и назвал причину приостановки членства Беларуси в EBU

С 1 июля Европейский вещательный союз приостановил сотрудничество с Белтелерадиокомпанией, ее членство в организации ограничено.

В EBU неоднозначно оценили появившиеся в эфире госТВ многочисленные интервью с задержанными людьми.


Такие покаяния белорусов в эфире БТРК вызвали негативную реакцию на Западе, госТВ обвинили «в связях» с правоохранительными органами Беларуси, участии в репрессиях против граждан.


Председатель БТРК Иван Эйсмонт в пятницу пояснил, что могло стать той «отправной» точкой, после чего было принято решение о приостановке членства белорусской телекомпании в Европейском вещательном союзе.

Такое решение было принято после ситуации с самолетом Ryanair, когда об инциденте стали все говорить, – пояснил Иван Эйсмонт в эфире «Беларусь 1».

Он подчеркнул, что после этой истории в EBU сказали, что Беларусь может быть исключена отовсюду.

Это стало одной из деталей в общем пазле, который в итоге у них сложился, – пояснил Эйсмонт. – Причина была найдена.
belnovosti.by
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