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Депутат Мария Василевич предлагает усилить наказание за хранение порно

В Беларуси планируют ужесточить ответственность за груминг в интернете и хранение порнографии, сообщила журналистам член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Мария Василевич.

“Те нормы, которые нужно пересматривать, безусловно, касаются насилия и сексуальной эксплуатации детей в интернете. Необходимо вводить такие понятия как груминг, развратные действия. Необходимо усиливать и ужесточать ответственность за хранение порнографических материалов”, – считает Мария Василевич.

По словам депутата, сегодня реальность такова, что новые цифровые и коммуникационные технологии, которые были призваны служить на благо человечеству, сейчас используются правонарушителями, предоставляют им новые возможности и механизмы совершения преступлений.
 
“К сожалению, статистика угрожающая. Каждый пятый ребенок в Беларуси в возрасте от 10 до 17 лет хотя бы раз получал предложение сексуального характера от взрослых в интернете. И сегодня COVID-19 заставляет детей все больше времени проводить дома, а значит – на виртуальных площадках.

И риск сексуальной эксплуатации детей возрастает. Мы должны учитывать, что сейчас не тот преступник, который живет на соседней улице и его можно поймать за руку. Этот правонарушитель может находиться в другой части света и без особого труда может попасть в наши дома и разрушить жизнь наших детей”, – добавила Мария Василевич. Её цитирует БЕЛТА

Мария Василевич – победительница конкурса “Мисс Беларусь-2018”. С 2019 года – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
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