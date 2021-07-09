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В Бресте будут судить 18-летнего кибермошенника, обокравшего почти 80 человек

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего брестчанина, которому инкриминированы мошенничество и хищение денежных средств путем модификации компьютерной информации, а также покушение на хищение.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре Беларуси в пятницу.

 

"Установлено, что обвиняемый в июне 2020 года нашел уязвимость в одной из систем расчетов с использованием электронных денежных средств, что позволило ему похитить с банковских платежных карт 78 потерпевших около Br12 тыс.", - рассказали в прокуратуре.

 

Также брестчанин покушался на хищение более Br32 тыс., но не смог довести начатое до конца. Из-за недостаточного количества денег на счетах транзакции были отклонены, пишет interfax.by 

  

"Ущерб, причиненный гражданам, возмещен страховыми организациями, уязвимость платежной системы устранена", - проинформировали в Генпрокуратуре.

 

Фигурант ранее был заключен под стражу. Мера пресечения при направлении дела в суд оставлена без изменения.
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