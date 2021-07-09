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Ещё сутки назад температура достигала +53,5 градуса, а 6 июля она поднялась до +73 градусов на солнце, сообщает Baku.ws.





На кадрах, которые публикуют жители страны видно, что многие не выдерживают палящего солнца и прячутся под любыми возможными навесами и деревьями. В том числе птицы и животные.





Издание Gulf News сообщило, что горожан призвали снизить потребление электроэнергии и заменить старые кондиционеры, потому что в крупных населённых пунктах не выдерживают сети и происходят экстренные отключения электроэнергии.





Чиновник Министерства энергетики Кувейта Мутлак Аль Отайби призвал жителей страны рационализировать потребление электроэнергии.





Фото: Imran Haider London / twitter



