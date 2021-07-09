Где прячется COVID-19 - ученые знают

В Беларуси

По данным на 7 июля, с начала пандемии в Беларуси насчитывается 423 519 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки к числу заболевших прибавилось 998 новых пациентов.





Выздоровели после перенесенного недуга 416 412 человек, за последние сутки выписаны 1 049 жителей республики. За все время распространения инфекции в стране зарегистрировано 3 214 летальных случаев у пациентов с COVID-19.





В отечественных лабораториях проведено 6 905 480 тестов для выявления коронавируса, за последние сутки специалистами выполнено 19 286 тестов.





Напомним, в Беларуси продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В Минске привиться можно не только в поликлиниках, но и в специальных пунктах вакцинации в крупных магазинах и торговых центрах города. Полный список таких точек можно посмотреть здесь.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), в мире с начала пандемии число зарегистрированных случаев COVID-19 составило 185,07 млн. Число летальных случаев достигло 4 млн.





По количеству случаев за все время распространения коронавируса по-прежнему лидируют США (более 33,77 млн), Индия (более 30,7 млн) и Бразилия (18,9 млн). В пятерку лидеров по числу инфицированных входят также Франция (5,85 млн) и Россия (более 5,61 млн). В десятке стран с наиболее неблагоприятной эпидемической обстановкой находятся Турция (5,45 млн), Великобритания (более 5 млн инфицированных), Аргентина (4,59 млн), Колумбия (свыше 4,42 млн) и Италия (более 4,26 млн). В Испании, Германии и Иране число заболевших превышает 3 млн, а в Мексике, Польше, Украине, Перу, Индонезии и ЮАР — 2 млн. В Чехии, Нидерландах, Чили, Канаде, Румынии, Филиппинах, Ираке, Швеции и Бельгии насчитывается более 1 млн инфицированных.

Новые исследования и мнения ученых о коронавирусе

Высокая эффективность и отсутствие случаев тромбоза. В Великобритании оценили свойства «Спутника V»





Результаты исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» опубликовал британский журнал Nature.





Автор материала уточняет, что данная вакцина применяется почти в 70 странах, однако до сих пор не одобрена Всемирной организацией здравоохранения из-за споров о побочных эффектах. Исследователи напоминают, что «Спутник V» стал первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19, однако многие зарубежные эпидемиологи критиковали российскую разработку за слишком ускоренную регистрацию.





Изначально сообщалось, что вакцина, созданная в России, показывает эффективность защиты от заражения коронавирусом в 91,6 % и на 100 % помогает предотвратить тяжелое течение болезни, однако в апреле 2021 г. Институт им. Н. Ф. Гамалеи уточнил, что эффективность вакцины после введения двух доз составляет 97,6 %. При этом в ОАЭ ее эффективность была оценена в 97,8 %.





Кроме того, автор статьи отмечает, что существенным отличием «Спутника V» от AstraZeneca и Johnson & Johnson является наличие не одного, а двух аденовирусов, что повышает его защитные свойства. Также исследователи обращают внимание на то, что при иммунизации российской вакциной не выявлено случаев тромбоза, как при использовании двух других препаратов.

Ученые обнаружили место в организме человека, где прячется и размножается коронавирус

Бразильские ученые обнаружили, что новый коронавирус (SARS-CoV-2) инфицирует слюнные железы и размножается в них. Результаты их работы были опубликованы в Journal of Pathology.





Сотрудники Медицинской школы Университета Сан-Паулу провели исследование со вскрытием пациентов, умерших от осложнений COVID-19. Выяснилось, что ткани, отвечающие за производство и выделение слюны, служат резервуарами для нового коронавируса.





Ученые считают, что их открытие поможет объяснить большую концентрацию вируса в слюне. Также в будущем может быть разработано больше тестов на COVID-19 с забором этого биоматериала.





— Впервые была продемонстрирована способность респираторного вируса инфицировать слюнные железы и размножаться в них. До сих пор считалось, что только вирусы, вызывающие такие заболевания, как герпес, используют слюнные железы в качестве резервуаров. Эта информация может объяснить высокую заразность коронавируса, — рассказывает один из авторов исследования Бруно Фернандес Матук.



