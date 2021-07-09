Израильтянам запретили летать в Беларусь





Согласно предписаниям ведомства израильтянам запрещено посещать государства из этого перечня.





Помимо этого, все прибывающие в Израиль из указанных стран, в том числе вакцинированные и переболевшие коронавирусом, обязаны отправиться в карантин.





В списке стран с максимальным риском заражения уже фигурируют Россия, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия и Мексика.





Срок действия постановления - до 25 июля. Однако он может быть продлен в зависимости от ситуации и уровня заболеваемости в конкретной стране.