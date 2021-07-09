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Израильтянам запретили летать в Беларусь

Министерство здравоохранения Израиля объявило в пятницу, 9 июля, что с 12 июля Беларусь и Узбекистан будут внесены в список стран с максимальным риском заражения коронавирусом.


Согласно предписаниям ведомства израильтянам запрещено посещать государства из этого перечня. 

Помимо этого, все прибывающие в Израиль из указанных стран, в том числе вакцинированные и переболевшие коронавирусом, обязаны отправиться в карантин. 

В списке стран с максимальным риском заражения уже фигурируют Россия, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия и Мексика. 

Срок действия постановления - до 25 июля. Однако он может быть продлен в зависимости от ситуации и уровня заболеваемости в конкретной стране.
Источник: vesty.co.il
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