



Гособвинитель попросил назначить Глебу Фицнеру 2 года колонии общего режима. Илью Трахтенберга, Татьяну Екельчик, Марию Каленик, Ксению Сыромолот, Касю Будько, Яну Оробейко, Егора Канецкого, Викторию Гранковскую, Анастасию Булыбенко, выпускницу Алану Гебремариам и преподавательнцицу БГУИР Ольгу Филатченкову сторона обвинения просит наказать 2,5 года лишения свободы, сообщили « Медиазоне » родственники обвиняемых.





Студентов и преподавательницу обвиняют по статье о грубом нарушении порядка группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 17 и часть 1 статьи 342 УК).