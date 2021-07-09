Администрация Центрального района города Минска выпустила распоряжение, в котором обязала предприятия всех форм собственности обеспечить вакцинацию сотрудников на уровне 75% до 1 октября, в том числе до 1 августа не менее 60% сотрудников, пишет Инфобанк.





#1#





Необходимо отчитываться про то как идет процесс вакцинации в санэпидстанцию, каждую неделю по вторникам и четвергам:

Ну и конечно ответственность за неисполнение, куда же без нее.





Если раньше был лозунг - догнать и перегнать Америку по выпуску различных продуктов и изделий, то сейчас, судя по распоряжению, догонять будем по количеству привитых.





Но вот непонятно, чего такая спешка? Люди в большинстве своем ходят без масок, в магазинах людей без масок обслуживают без разговоров.





Массовые мероприятия проводятся. Количество заболевших по официальной статистике даже 1 тысячи в день не достигло.





С чего бы это надо так резко всех заставлять вакцинироваться? И еще грозить ответственностью?