Готовы ли белорусские доноры отказаться от денег за свою кровь?

Но в 2019 году только каждая четвёртая донация крови в Беларуси была безвозмездной. То есть три четверти доноров предпочитают получать за свою помощь деньги.





Хватит ли альтруизма белорусов на то, чтобы продолжать сдавать кровь бесплатно?

Хотя бы продуктами

Сейчас донор цельной крови — речь идёт о самом простом кровозаборе из вены — может получить за свою помощь чуть больше 120 рублей. И сладкий завтрак ещё примерно на пять рублей: сок, печенье, мармелад, зефир, чай, гематоген.





Это не значит, что если закон примут, то к осени останется только “сладкий завтрак”.





Парламентарии заявляли, что для безвозмездных доноров предусмотрено “возмещение расходов, связанных с выполнением донорской функции”. Речь идёт в том числе о том, чтобы помочь донору возместить “энергетические затраты организма между донациями”. То есть о питании.





Но пока непонятно, о каких суммах компенсаций на питание идёт речь. В парламенте нам сказали, что говорить о деталях можно будет только осенью, когда законопроект поступит на рассмотрение к депутатам.





Но парламентарии обещали, что разница между этими компенсациями и выплатой, которую доноры получают сейчас, будет минимальной. Это как бы “переходный период” на пути к безвозмездному донорству.





Почему важно поддерживать доноров хотя бы продуктами?

Донор Виталий рассказал Еврорадио, что именно на правильное питание — то есть именно “энергетические затраты организма” — частично и уходила сумма, которую пока ещё платят за донации крови.





Сам он иногда сдаёт кровь бесплатно. А иногда — принимает за это вознаграждение. Он работает в системе здравоохранения, в первый раз кровь сдал в 2014 году. Решил: раз организм позволяет и свободное время тоже есть — “почему не помочь людям?”. Деньги за помощь берёт не из жадности.





— Пока эти деньги предлагаются отделениями или станциями по переливанию крови, нет смысла от них отказываться. В любом случае донору для восстановления организма нужно и специфическое питание, и отдых. Так что эти деньги можно потратить на продукты.





“Специфическое питание” — это мясо, поясняет Виталий. Не самый дешёвый продукт. А после донации крови желательно обеспечить его в рационе хотя бы на неделю.





К донации нужно готовиться. За 72 часа — не употреблять алкоголь. За 48 часов — не принимать никаких лекарств, не считая витаминов. В течение суток исключить из рациона ряд продуктов.





Если за донорство перестанут платить и среди доноров останутся только альтруисты, они будут подходить к подготовке более ответственно?





— Более ответственно? Думаю, наоборот. Многие люди сдают кровь ради денег. А если не будут получать денег, то и готовиться к этой кроводаче не будут.





Сам я за этими деньгами не гонюсь, буду продолжать сдавать кровь и безвозмездно,— говорит Виталий.

Почему люди сдают кровь безвозмездно?

Есть и другое мнение — мол, по-настоящему рассчитывать можно только на безвозмездных доноров.





На сайте БСМП пишут: когда донорство становится источником дохода, возрастает риск забора инфицированной крови. Люди могут скрывать своё состояние здоровья ради заработка, и, хоть впоследствии такая кровь выявляется и не доходит до пациента, время и инструменты расходуются на таких недобросовестных доноров.





Мы поговорили с почётным донором Олегом Львовичем, который никогда не брал денег за свою помощь. За свою жизнь он безвозмездно сдал около 17,5 литра крови.





— У нас в институте многие сдавали кровь. Мой шеф был донором, он мне впервые и предложил поучаствовать в этом процессе. Сказал: “Олег, это полезная процедура, кровь омолаживается”. Противопоказаний у меня не было, и я согласился.





Раз в год к нам в институт приезжали сотрудники Института переливания крови. Донорам в тот день давали бесплатный обед, ещё одна небольшая льгота — дополнительный день отпуска. И я сдавал кровь до самой пенсии, чувствовал, что эта процедура была полезной и для меня самого.





Олег Львович говорит, что в советское время многие его коллеги безвозмездно сдавали кровь. Можно ли было почувствовать к себе особое отношение?





— Никто этим не кичился. Но да, было чувство, что приношу какую-то пользу. Что где-то кого-то моя кровь, возможно, спасла.





Олег Львович хоть и сдавал всю жизнь кровь бесплатно, считает, что нет ничего плохого и в том, чтобы мотивировать людей материально. И в советское время, вспоминает он, были доноры, которые ездили в Институт переливания крови, чтобы сдать кровь и получить деньги.





— Если кто-то хочет просто поправить своё финансовое положение таким образом, может, ничего плохого в этом и нет.





За компоненты крови продолжат платить

Хорошо, когда есть кадровые доноры. Те, кто сдаёт кровь не случайно, не один раз в жизни. На таких доноров можно положиться. Скорее всего, они не будут нарушать диету, не будут принимать лекарства или употреблять алкоголь перед донацией.





Таких кадровых доноров со временем переводят на сдачу компонентов крови. Это более длительная процедура. Если вы сдаёте плазму, то потратите на это 1 час 40 минут. Из них непосредственно процедура забора плазмы займёт сорок минут.





Для доноров компонентов крови возможность получить денежное вознаграждение планируют сохранить. Они также смогут получать бесплатное питание перед донацией и после неё и освобождение от работы в день сдачи крови.

Какие льготы для доноров сохранятся

Кроме помощи в “восполнении энергетических затрат”, донорам будут компенсировать зарплату за пропущенные рабочие дни. Сколько дней? Пока неясно. Парламентарии говорят только о назначении “пособия по временной нетрудоспособности с первого дня утраты трудоспособности”.





Затраты на питание донорам обещают возмещать, но пока неясно как / Еврорадио

А ещё теперь только безвозмездных доноров будут награждать нагрудным знаком отличия Минздрава — “Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь”. Чтобы получить это звание, нужно безвозмездно сдать кровь больше двадцати раз. Раньше такой знак могли получить и платные доноры — просто нужно было вдвое больше донаций.





Эта награда активирует дополнительные бонусы:





— пенсию повысят на 40% от минимального размера пенсии по возрасту;





— на платные медуслуги в государственных клиниках предоставят скидку в размере 25%;





— в течение года можно будет взять две недели отпуска за свой счёт;





— ежегодно почётным донорам будут выплачивать три базовые величины.

Где альтруизм победил?

Среди соседей белорусов есть одна страна, в которой безвозмездное донорство победило. И это Молдова. Там сто процентов собранной крови — это безвозмездные донации. В 1990-е годы в основном это была кровь родственников пациентов. Кровь волонтёров составляла только 1% от всех донаций.





Сегодня там 85% крови сдают волонтёры, родственники — только 15%.





Директор Национального центра переливания крови Светлана Чеботарь поясняла: чтобы добиться такого результата, работа велась десять лет. Информация о важности безвозмездного донорства крови была практически везде.





Беларусам о донорстве рассказывает “Красный Крест”. Там работают в том числе с “негативными установками”.





Чаще всего эти негативные установки связаны с двумя вопросами: “А не вредно ли это для меня?” и “А не вредна ли моя кровь для другого?”.





А в прошлом году появилась и новая “негативная установка”. В “Красном Кресте” рассказали, что из-за пандемии доноры стали реже приходить на станции переливания и в РНПЦ трансфузиологии.





— Мы рассказываем, что донорство — это не страшно. Перед донацией донор обязательно проходит медосмотр, сдаёт анализ крови. Обязательно проверяется уровень гемоглобина, чтобы выяснить, не станет ли человеку плохо после донации.





Рассказываем и о том, что кровь после забора проверяется. “Плохую” кровь никому переливать не будут.





Прежде ВОЗ ставила себе цель: добиться, чтобы к 2020 году все страны европейского региона стопроцентно пополняли запасы донорской крови за счёт добровольного безвозмездного донорства.





Но можно ли этого достичь, если просто перестать платить донорам? По всей видимости, узнаем уже скоро: парламент планирует рассмотреть новый законопроект этой осенью.





А пока зафиксируем: сейчас в стране кровь сдали 200 тысяч раз. После принятия закона сделаем новые подсчеты.