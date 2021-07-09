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Елизавета II зашла в паб на съемках главной британской мыльной оперы

Королева Великобритании Елизавета II в четверг посетила съемочную площадку мыльной оперы "Улица Коронации", которая в этом году празднует 60-летие - бриллиантовый юбилей.

Самый продолжительный британский сериал рассказывает о жизни простых обитателей улицы Коронации в небольшом городке.

Елизавете II показали комплекс студий и съемочных площадок сериала в Солфорде, пригороде Манчестера. Сред них был и паб Rovers Return из вселенной сериала.


95-летняя королева так же встретилась с актерами и командой сериала на улицах Уизерфилда - вымышленного города, где происходит действие одного из старейших британских сериалов. Он основан на реалиях Солфорда.

Королева уже посещала съемочную площадку "Улицы Коронации" в 1982 году, когда съемки проходили в Манчестере. Мыльная опера переехала в Солфорд в 2013 году.

Бриллиантовый юбилей правления Елизаветы II отмечался в 2012 году. В следующем июне королевство отметит платиновый, 70-летний юбилей со дня ее восшествия на престол.
Источник: ВВС
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