Елизавета II зашла в паб на съемках главной британской мыльной оперы

Самый продолжительный британский сериал рассказывает о жизни простых обитателей улицы Коронации в небольшом городке.





Елизавете II показали комплекс студий и съемочных площадок сериала в Солфорде, пригороде Манчестера. Сред них был и паб Rovers Return из вселенной сериала.









95-летняя королева так же встретилась с актерами и командой сериала на улицах Уизерфилда - вымышленного города, где происходит действие одного из старейших британских сериалов. Он основан на реалиях Солфорда.





Королева уже посещала съемочную площадку "Улицы Коронации" в 1982 году, когда съемки проходили в Манчестере. Мыльная опера переехала в Солфорд в 2013 году.





Бриллиантовый юбилей правления Елизаветы II отмечался в 2012 году. В следующем июне королевство отметит платиновый, 70-летний юбилей со дня ее восшествия на престол.







