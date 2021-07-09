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Литва начала строить забор на границе с Беларусью

Проволочное заграждение начали устанавливать в пятницу литовские военные на границе с Беларусью для усиления контроля над потоками нелегальных мигрантов.



"Военные должны начать установку", - сообщил в пятницу BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

Он говорит, что ограждение будет установлено на участке в 30 километров.

"Пограничники не участвуют в строительстве, лишь указали самый беспокойный участок", - сказал представитель СОГГЛ.

За минувшие сутки на на границе с Беларусью литовцы задержали 37 мигрантов. С начала года были задержаны уже 1546 незаконных мигрантов, в основном - из Ирака.

О планах построить забор на границе с Белорусью ранее объявила литовский премьер Ингрида Шимоните. Она назвала выросшее количество незаконных мигрантов из нашей страны "гибридной агрессией" против Литвы и Евросоюза.
Источник: interfax.ru
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