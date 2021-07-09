Симферополь назван российским, пишет В сообщении БГАТУ, которое перепостила пресс-служба министерства,, пишет reform.by

















Речь идет о так называемом «Летнем университете». Проект реализуется по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Координатором проекта выступил Псковский государственный университет. Его курирует в том числе госсекретарь «Союзного государства» Дмитрий Мезенцев.





675 студентов из Беларуси проходят дополнительное обучение в российских вузах по своим специальностям во время летних каникул. Всего студентов приняли вузы в 12 городах России, в том числе в Москве, Сочи, Калининграде, Владивостоке, Смоленске и Казани.





В пресс-релизах по поводу запуска проекта ничего не говорилось о том, что беларусских студентов отправят на аннексированный полуостров. Оказалось, что Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского в рамках проекта принимает 50 студентов из Беларуси.





Официально Беларусь не признает Крым российским.