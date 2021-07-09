Минобразования РБ признало Крым российским и отправляет туда студентов
Официальный телеграм-канал Министерства образования Беларуси отчитался об участии 50 беларусских студентов в образовательном проекте Крымского федерального университета.
В сообщении БГАТУ, которое перепостила пресс-служба министерства, Симферополь назван российским, пишет reform.by
Речь идет о так называемом «Летнем университете». Проект реализуется по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Координатором проекта выступил Псковский государственный университет. Его курирует в том числе госсекретарь «Союзного государства» Дмитрий Мезенцев.
675 студентов из Беларуси проходят дополнительное обучение в российских вузах по своим специальностям во время летних каникул. Всего студентов приняли вузы в 12 городах России, в том числе в Москве, Сочи, Калининграде, Владивостоке, Смоленске и Казани.
В пресс-релизах по поводу запуска проекта ничего не говорилось о том, что беларусских студентов отправят на аннексированный полуостров. Оказалось, что Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского в рамках проекта принимает 50 студентов из Беларуси.
Официально Беларусь не признает Крым российским.
11:26 09/07/2021
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