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Новое постановление МВД: что теперь нельзя проносить в отделения милиции

Запрет касается посещения любых объектов системы органов внутренних дел.

Фото: sb.by

В Беларуси запретили проносить в отделения милиции мобильные телефоны и диктофоны, а также другие предметы и вещества.

Официальное постановление МВД Беларуси опубликовано на сайте Национального правового интернет-портала, пишет kp.by.

Новое постановление силового ведомства запрещает проносить посетителям на любые объекты системы органов внутренних дел определенные предметы и вещества. В перечне мобильные телефоны, другие средства связи или другие устройства для передачи (приема) данных. Нельзя будет прийти с любыми магнитными или электронными носителями (флешками, жесткими дисками, компакт-дисками и т.д.). Запрещена любая электронная аппаратура: от фотоаппаратов до сканнеров, от ПК до планшетов и электронных записных книжек и т.д. Также запрещается пронос на объекты ОВД любых крупногабаритных предметов - чемоданов, сумок, саквояжей, свертков и других.

Также в перечень включены наркотики, любые пиротехнические изделия, радиоактивные и ядовитые вещества, колющие предметы и тому подобное.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Источник: Надежда Бутович
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