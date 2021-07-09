Владимир Некляев подарил себе на юбилей новый роман





“Есть люди, — так начинается роман, рассказывает писатель, — которые видят дорогу только тогда, когда их по ней ведут". Это короткое содержание романа "Гэй Бэн Гином", идея которого в том, чтобы нас не вели, а мы сами выбирали свой путь. Чтобы мы на нём не потеряли, а тем более не повыкидывали своё. Только так, со всем своим, кровным, что от начала дано Богом, изо всех путей, что перед нами, выбирая путь к Беларуси, мы сможем до неё дойти".





По словам Некляева, передает Еврорадио, он бы с радостью публично и громко отметил День рождения, но многие из тех кого хотел бы пригласить, за решёткой. А сделать праздник у стен Кревского замка, где прошло детство литератора, показав спектакль по недавно написанной им пьесе "Ягайло", не разрешили власти.





"Не дать кому-то отметить день рождения там, где он родился, это уже не просто чиновничье рвение, а какое-то другое, отличное от того, которое было ещё недавно, сознание. Не белорусское, и вообще не человеческое", — пишет Некляев в фейсбуке.







