У журналиста Игоря Ильяша, мужа осужденной к двум годам лишения свободы за стрим журналистки Катерины Андреевой (Бахваловой), 7 июля было первое краткосрочное свидание с женой после ее перевода в колонию. Об этом он рассказал в фейсбуке.





По его словам, как и прежние свидания в СИЗО, это была бесконтактная встреча – то есть через стекло.





«Катя была в стандартном казенном платье с нашитой на груди желтой биркой. На бирке – ее снимок, статья, по которой она осуждена, даты пребывания под стражей. Катю распределили на общие работы на швейное производство, они отшивают трикотажные изделия для силовиков: шапки, погоны, джемперы, мелкие детали одежды. Сейчас она работает помощницей швеи, период обучения новой специальности еще не закончился», – рассказал муж журналистки.





По его словам, Катя сильно устает, свободного времени практически нет – именно поэтому она в очередной раз просила извиниться за то, что не может ответить на все письма. Взысканий у нее не было. На отношение к себе со стороны администрации колонии не жалуется. Что касается бытовых условий, то они существенно лучше, чем в жодинском СИЗО и на Володарке.





«Катя заметно похудела, но это не болезненная худоба. Выглядит она, с учетом ситуации, хорошо. А главное – держится твердо и уверенно. Она убеждена в верности своего пути. Сказала, что ни при каких обстоятельствах не станет писать прошение о помиловании. Это ее принципиальная позиция», – подчеркнул Ильяш.





Напомним, Катерину Андрееву и ее коллегу Дарью Чульцову задержали вечером 15 ноября 2020 года. В этот день на «Площадь перемен» в Минске пришли сотни людей, чтобы почтить память погибшего Романа Бондаренко. На протяжении нескольких часов журналистки вели прямой эфир из окна квартиры на 14-м этаже. После разгона участников акции силовики взломали дверь квартиры и задержали всех, кто в ней находился.





Утром 18 февраля суд Фрунзенского района Минска приговорил журналисток «Белсата» к двум годам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».









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