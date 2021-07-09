Глубокского журналиста силовики забрали прямо из санатория, в котором тот отдыхал
О задержании журналиста Дмитрия Лупача сообщила его жена.
Как пишет БАЖ, глубокский журналист Дмитрий Лупач отдыхал в санатории «Плиса». Прямо в санаторий приехали силовики и увезли журналиста с собой. Жена Дмитрия сообщила, что сначала силовики приехали к журналисту домой. Не застав его там, представители органов отправились в санаторий, в котором отдыхал журналист.
Дмитрий Лупач задержан на 72 часа. Это может означать, что он является подозреваемым по уголовному делу.
08:11 09/07/2021
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