







Как пишет БАЖ , глубокский журналист Дмитрий Лупач отдыхал в санатории «Плиса». Прямо в санаторий приехали силовики и увезли журналиста с собой. Жена Дмитрия сообщила, что сначала силовики приехали к журналисту домой. Не застав его там, представители органов отправились в санаторий, в котором отдыхал журналист.

Дмитрий Лупач задержан на 72 часа. Это может означать, что он является подозреваемым по уголовному делу.