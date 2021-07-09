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Эксперт по зеленой экономике Анастасия Бекиш рассказала, как изменение климата скажется на нашей жизни: скоро у нас будет погода, как в Киеве, и есть опасность, что страна может потерять лён, пишет Zerkalo.io.





Эксперт по зеленой экономике региональной программы по инклюзивному и зеленому экономическому развитию RECONOMY Анастасия Бекиш обращает внимание, что экстремальные погодные явления происходили и раньше, не только в Беларуси, но и вообще на всей планете. Однако в последние годы заметно, что частота и масштаб «экстрима» повышаются.





«Дальше будет только хуже»





— Речь идет не только про единичные проблемы вроде экстремального ливня или снежной бури. Мы видим, как в целом изменяются условия — смещаются климатические зоны, постоянно повышается температура воздуха, — говорит эксперт. — В этом году у нас снова рекорд — свыше 37 градусов тепла. С высокой степенью уверенности можно сказать, что дальше будет только хуже. Это и есть последствия глобального изменения климата. Засухи, интенсивные грозы, наводнения и снежные бури будут происходить все чаще. Климат становится разбалансированным, уже нет такого понятия, как «норма». Новая «нормальность» включает в себя совершенно непредсказуемые явления и тяжелые последствия. Если смотреть на Беларусь, можно заметить, что как раз с точки зрения простых людей изменение климата становится очень серьезной проблемой: рабочие вынуждены трудиться в условиях невыносимой жары, потому что здания не подготовлены к экстремально высоким температурам, не везде есть хорошая система кондиционирования, устарели некоторые инструкции по охране труда: они не отвечают новым условиям.





Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский на недавней пресс-конференции отметил, что по сравнению с 2020 годом значимых отклонений за первое полугодие нет. Однако в июне был побит температурный рекорд, по некоторым метеостанциям такой жары не наблюдалось порядка ста лет — например, в Борисове. Максимальное значение июня — 37,1 °C в поселке Октябрьский. Жарким ожидают и июль (ближайшая неделя — до 34 °C), и август (может быть 30 °C и выше).





Александр Беганский также отметил, что за последние годы в Беларуси перераспределяется режим увлажнения — больше осадков осенью и зимой, среднегодовая температура повышается также за счет теплых дней зимой и осенью.





Как экономика страдает от жары

Около 40% ВВП Беларуси зависит от погодных условий, в первую очередь это относится к сельскому и лесному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, строительству, транспорту и коммуникациям, а также жилищно-коммунальному хозяйству. По оценкам Всемирного банка, наводнения ежегодно приводят к потере примерно 1% ВВП (в 2020 году 1% ВВП Беларуси составлял 1,47 млрд рублей, или около 565 млн долларов).





За последние годы в стране появилось около 30 новых болезней в картофелеводстве. Например, раневая водянистая гниль — грибок, который любит горячий картофель, особенно поврежденный. Сместились и сроки посадки и сбора урожая. Если раньше картошку сажали на майские праздники, то теперь уже в апреле. За последние 10 лет Беларусь успешно освоила выращивание теплолюбивых овощей и фруктов. Никого не удивить ни белорусскими арбузами, ни белорусскими персиками.





— Последние 20−30 лет произошли существенные изменения, в Беларуси появилась новая агроклиматическая зона на юге страны, которая раньше соответствовала северу Украины. Этот процесс продолжается, климат будет более жарким. К чему люди привыкли в Киеве, скоро будет и у нас, — продолжает Анастасия Бекиш. — Да, у нас уже растут персики, абрикосы, арбузы, но со временем мы не сможем выращивать то, что выращивали раньше. Например, лён — культура, которая характерна для довольно холодного климата, в основном северной части Беларуси. Со временем она уйдет в сторону Литвы и Латвии, потому что наш климат уже не будет подходящим. Иногда приходится слышать, мол, ничего страшного, в Беларуси станет теплее, будем выращивать арбузы. Это довольно нелепый подход, потому что арбузы не компенсируют те потери, которые несет глобальное изменение климата.





Мы должны адаптировать наше сельское хозяйство под меняющиеся условия. Нужны исследования о том, где и чем можно заменить сельскохозкультуры. Просто скопировать опыт Украины не получится: у нас разные поч­вы.





— Еще одна особенность изменения климата — дождевые бомбы, которые довольно характерны и для Беларуси в последнее время: в течение дня, а то и нескольких часов, может выпасть месячный объем осадков, — говорит Анастасия Бекиш. — На юге страны очень много хвойных лесов, из-за потепления происходит их усыхание, ухудшение пожароопасной обстановки. Еще одна проблема: появляются насекомые, которых раньше не было, например американская белая бабочка, которая наносит катастрофический вред деревьям, а у нас нет местных хищников, которые бы сами регулировали численность этих вредителей. Или взять, к примеру, клещей. Сейчас они живут практически круглый год, активно размножаются. Из-за этого становится проблематичным пойти в лес или поле. Теплые зимы, им комфортно, они не вымерзают.





Нужна стратегия, как адаптироваться к изменению климата





Но страдает не только сельское хозяйство. Все мы свидетели того, как за последние недели ливни уничтожали дороги и мосты в самых разных уголках страны.





— Страдает и энергетика, — говорит специалист по зеленой экономике. — Вспомним недавнее ЧП на Новолукомльской ГРЭС, не были учтены максимальные температуры, предприятие было не готово, в итоге часть страны осталась без электричества. Предполагалось, что в Беларуси будут разработаны секторальные стратегии адаптации к изменению климата. Сейчас у нас есть только стратегии адаптации лесного и сельского хозяйства, но есть вопросы, насколько они эффективно реализуются. А такие стратегии нужны для любого сектора — и для энергетики, и для ЖКХ.





Каждый следующий год будет теплее предыдущего. Исследования показывают, что это не временное явление, поэтому нужно готовиться к жизни в новых условиях. При этом тема изменения климата пока не так активно звучит в повестке белорусского правительства. И совершенно зря, считает Анастасия Бекиш:





— В большей степени это проблема развивающихся стран, к которым относится и Беларусь. Чем менее развита страна с экономической точки зрения, тем сложнее решать проблемы: меньше ресурсов, менее развиты институты, которые направлены на предупреждение и ликвидацию последствий изменений климата. Поэтому нам в большей степени нужно задуматься, как отвечать на такие вызовы. Конечно, решать эти глобальные вопросы в одиночку невозможно, и отказ Беларуси от участия в «Восточном партнерстве» может негативно сказаться на ситуации (в рамках ВП Беларусь получала финансирование на противодействие экологическим угрозам. — Прим. ред.).