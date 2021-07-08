Дмитрия Лаевского исключили из коллегии адвокатов

«Дисциплинарная комиссия МГКА приняла решение исключить меня из коллегии адвокатов. За просьбу об оправдании людей», - сообщил Лаевский в своем телеграм-канале.





В ходе судебного процесса Лаевский попросил оправдать давших «признательные показания» коллег Виктора Бабарико, пише т afn.by





Ранее, под репрессивные действия властей попали Максим Знак, Илья Салей, Александр Пыльченко, Юлия Леванчук, Максим Конон, Михаил Кирилюк, Людмила Казак.



