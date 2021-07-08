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В украинской столице демонтируют памятник дружбы Киева и Москвы. Его передадут в музей тоталитаризма

В Киеве демонтируют памятник дружбы с российской столицей Москвой. После его передадут в музей тоталитаризма, но до того времени он будет находиться на хранении в Голосеевской районной администрации.


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Из-за многочисленных обращений граждан в Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на улице Маршала Якубовского", - говориться в сообщении.

Решение о демонтаже памятника дружбы поддержали 80 депутатов Киевского городского совета.

"С целью обеспечения интересов общины столицы возникла необходимость по демонтажу памятного знака. Ведь в результате временной оккупации государством-агрессором части территории Украины и грубого нарушения принципов и норм международного права нужно защищать интересы государства во всех сферах деятельности", - говорится в сообщении.

При этом в Киевском горсовете отметили, что памятные знаки в честь дружбы России и Украины потеряли свой смысл и вызывают значительный общественный резонанс.
rbc.ua
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