



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).





"Из-за многочисленных обращений граждан в Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на улице Маршала Якубовского", - говориться в сообщении.





Решение о демонтаже памятника дружбы поддержали 80 депутатов Киевского городского совета.





"С целью обеспечения интересов общины столицы возникла необходимость по демонтажу памятного знака. Ведь в результате временной оккупации государством-агрессором части территории Украины и грубого нарушения принципов и норм международного права нужно защищать интересы государства во всех сферах деятельности", - говорится в сообщении.





При этом в Киевском горсовете отметили, что памятные знаки в честь дружбы России и Украины потеряли свой смысл и вызывают значительный общественный резонанс.



