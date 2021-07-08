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Литовский и эстонский визовые центры приостановили прием документов на визы

Остановлен прием документов на визы любой категории.


С 8 июля литовский визовый центр Минска приостановил прием документов на визы любой категории, пишет onliner.by.

«Настоящим уведомляем о том, что с 8 июля 2021 приостановлен прием визовых заявлений от клиентов, обращающихся за получением шенген-визы типа С и национальной визы типа D в Посольство Литовской Республики в Минске до последующего уведомления», — говорится в сообщении центра, опубликованном на сайте.

Вчера, 7 июля, литовский визовый центр в Гродно также приостановил прием документов на визы любой категории.

Также с 8 июля эстонские визовые центры приостанавливают прием документов на визу в Эстонию, Финляндию, Швецию, Польшу до 14 июля в Минске и до 13 июля в Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве, Пинске.
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