Насколько дорого умереть в Беларуси

Газета « Белорусы и рынок » решила выяснить: насколько дорого умирать в Беларуси? Где хоронят людей в Минске и окрестностях? С чем связано уменьшение «похоронных» выплат?





Ведь в 2020 году белорусы продолжили вымирать. Причем ускоренными темпами — нас стало на 60 тыс. меньше (в предыдущие годы ежегодная убыль населения не превышала 20 тысяч человек! - прим. БП). И даже число жителей столицы страны уменьшилось на 10 тысяч.





Наверняка, несмотря на продолжение скромной официальной статистики по коронавирусу, и в этом году ситуация будет аналогичной.





Совершенно секретные покойники

Сразу стоит оговориться, что нам не удалось узнать у заместителя директора по идеологической работе УП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания» Сергея ТУРА, сколько же минчан захоронили на столичных кладбищах в прошлом году и в нынешнем. «Информация о захороненных по годам является конфиденциальной…»





Но информацию о минских кладбищах из интернета не удалили.





Итак, в столице более двух десятков кладбищ, большинство уже не действующие. Все некрополи Минска находятся на балансе УП «Спецкомбинат КБО» и административно подчиняются этой специализированной организации. На некоторых погостах возможно лишь подзахоронение, хотя его нужно согласовывать.





До недавних пор минчан в основном хоронили на трех кладбищах — «Михановичи», «Колодищи», «Западное», потому что, кроме закрытых ранее, с 1997 года появились ограничения на погребения на «Кальварийском», «Северном», «Лошицком», «Масюковщинском», «Чижовском», «Козыревском», «Восточном» кладбищах, которые считаются условно закрытыми, как и еще десяток, в основном старых деревенских, вместе с окрестными селами вошедших в городскую черту.





«Спецкомбинат коммунально-­бытового обслуживания захоранивает умерших на всех кладбищах, которые находятся в его введении, — ответил нам замдиректора по идеологической работе. — Кроме кладбищ «Военное», «Козыревское», «Крупцы» («Пионерское»), на них «осуществляются только урновые захоронения в существующие могилы, при предоставлении документов о родстве или свойстве с ранее захороненным умершим».





Отметим, что на сайте спецкомбината указано, что закрытым является и кладбище «Брилевское». Еще один вариант захоронения — колумбарий в минском крематории.





Но, если верить сайту спецкомбината, в его ведении находятся 25 кладбищ, крематорий с колумбарием и два мемориала. Действующими обозначены два — «Лесное» и «Западное», «ограниченно действующими» — 18.





В последние годы резко увеличилось число белорусов, которые хотели бы кремировать своих умерших родственников. Как сообщили в старейшей погребальной службе столицы, в последнее время число кремаций возросло на 60%.





Сделать это можно в единственном в Беларуси крематории. Нет ли проблем с местами? Увеличилась ли нагрузка на него в связи с пандемией?





«Мест в колумбарных стенах (ниш) достаточно, чтобы производить захоронения после кремации. Нагрузка на минский крематорий в связи с пандемией в последнее время увеличилась незначительно, поскольку никаких особых правил захоронения умерших от COVID-19 не существует. Крематорий работает в штатном режиме», — рассказали журналисту в спецкомбинате.





Хватит лет на десять-пятнадцать





И все же большинство соотечественников предпочитают хоронить своих родных на кладбищах. «В ближайшее годы умерших будут хоронить в основном на кладбище «Лесное», которое было введено в действие 2 марта 2021 года. Открытие других кладбищ не планируется», — проинформировал Сергей Тур.





Что же представляет собой новый главный некрополь Минска, на котором первые захоронения произошли уже в день его официального открытия?





Для тех, кто в ближайшие годы столкнется с необходимостью похорон, сообщаем, что он расположен юго-восточнее д. Большой Тростенец, проще говоря — за Шабанами, на выезде из столицы в сторону Могилева. До него ежедневно ходит рейсовый автобус №178э «АС «Автозаводская» — кладбище «Лесное». Адрес некрополя: Минск, Заводской район, Смиловичский тр-т, 29.





Неподалеку от «Лесного» расположен мемориальный парк «Благовщина», рядышком действующий мусорный полигон бытовых отходов «Тростенецкий» и давно закрытая свалка «Тростенец».





Кладбище постепенно благоустраивается, вводится в действие постепенно. Но колумбарная стена уже работает. Причина — в огромной площади: погост рассчитан на 42 тыс. захоронений и занимает более 30 га.





На сколько хватит этого объема и решит ли «Лесное» проблему с нехваткой свободных мест для погребений в Минске? Ведь в столице ежегодно умирает более 17 тыс. человек (статистика за 2015—2019 годы).





«В масштабах Минска этого кладбища хватит примерно на 10—15 лет, с учетом того, что здесь есть как колумбарные стены, так и газонные захоронения. Востребована ли сейчас кремация? Еще лет десять назад на долю кремаций приходилось около 30% захоронений, сейчас — уже более 60%», — рассказывал Сергей Тур при открытии кладбища.





Учитывая тенденцию, можно предположить, что колумбарные стены на этом некрополе будут востребованы все больше, а значит, «срок службы» «Лесного» увеличится. Но как кладбище за 10 лет может вместить более 170 тыс. умерших (а с учетом роста города за последние 25 лет на четверть, то и все 200 тыс.) даже с учетом того, что две трети покойников будут кремированы?





Замдиректора по идеологической работе виднее: согласно его математике, сможет. Возможно, власти верят, что минский крематорий станет работать с повышенной скоростью, и многие будут подзахоранивать урны с прахом на других кладбищах.





Популярность кремирования обусловлена именно этим: по закону подзахоранивать урны с прахом в уже существующие могилы можно в неограниченном количестве. А вот похоронить в гробу — только спустя 20 лет после последнего погребения. А так как с середины ХХ века город активно рос, в том числе и кладбищами, то многие минчане наверняка пожелают найти последнее упокоение рядом с родственниками. В том числе и на «Лесном».





Стоит кремация 141 рубль (с прощанием — 192), место в колумбарной стене — от 600 руб­лей (зависит от плитки и других условий).





VIP-похороны обойдутся в состояние

Сколько же стоит место на кладбище? Каковы другие тарифы, как они определяются?





«Стоимость основных категорий ритуальных услуг регулируется решениями облисполкомов и Мингорисполкома. Специализированные организации, оказывающие ритуальные услуги, не имеют права формировать и применять тарифы на указанные услуги выше, чем они определены этими решениями», — уверил замдиректора по идеологической работе УП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания».





Оказывается, участок на две могилы предоставляется бесплатно. Но если родственники хотят зарезервировать трех- или четырехместный участок, то необходимо будет доплатить, и немало — 1200 рублей 60 копеек за одно дополнительное место.





Причем получить их можно и на старых кладбищах: если есть свободная территория, то родственники могут обратиться в спецкомбинат с заявлением. Комиссия на месте определит, есть ли возможность расширить участок, и в случае положительного решения и после соответствующей доплаты можно будет зарезервировать место.





В спецкомбинате журналисту рассказали, что копка могилы стоит 190 рублей, гроб — от 60 рублей, «среднего качества» — примерно 300, катафалк и грузчики обойдутся еще в 300 рублей». Но это только минимум — есть еще масса дополнительных услуг, цена на которые варьируется.





К примеру «демонтаж и установка надмогильных сооружений», «драпировка могилы тканью, лапником ели», «установка шатра для прощания» и масса других. На одном из сайтов приведены такие цены, что все услуги «VIP-похорон» будут стоить больше, чем новый автомобиль Geely.





«Похоронные» зависят от средней зарплаты

А если кто-то из минчан хочет, чтобы его родственник лежал не на «Лесном»? Хоронят ли жителей столицы на близлежащих к Минску поселковых кладбищах и сколько это стоит?





«Захоронение умерших минчан может производиться как на действующих городских кладбищах, так и в сельской местности в любом уголке страны. За плату участок может быть предоставлен и в том случае, когда ни умерший, ни лицо, взявшее на себя организацию его погребения, не имеют и никогда не имели отношения к той территории, где находится выбранное для захоронения место погребения. Размер платы за участки в таких случаях определяется местными органами власти», — ответил Сергей Тур.





Он также уточнил, что загодя купить место на кладбище невозможно.





Позвонив в несколько сельских и поселковых советов, мы выяснили, что практически все кладбища вокруг Минска закрыты, а на тех, что работают, цена за одно место начинается от 1000 рублей.





В общем, размер пособия на похороны не покрывает затраты на погребение, если они не минимальны. Причем в последние месяцы он уменьшился. Те, кто не знаком с принципом его определения удивились: ведь инфляция ставит антирекорды.





Дело в том, что согласно действующему «Закону о погребении и похоронном деле» пособие на погребение соответствует средней зарплате в стране за позапрошлый, сравнительно с датой смерти, месяц. Средняя зарплата за апрель составила 1398,2 рубля.