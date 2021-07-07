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Больницы закупают сотни мешков для трупов

Только в одной Витебской области больницы сотнями закупают дополнительные мешки для трупов

Сотнями закупают мешки для трупов больницы Витебщины, пишет vitebsk.cc

В частности, Толочинская райбольница закупает 20 патологоанатомических мешков на месяц, а Витебская БСМП — 200, вероятно, на квартал.

Подобные закупки проводят и другие медучреждения Витебской области. Так, в мае Браславская центральная районная больница приобретала 40 подобных пластиковых пакетов.

Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии в июне проводил закупку 60 мешков для трупов. 

А, например, Витебская областная клиническая инфекционная больница в июле закупает 100 штук эвакуационных пакетов, их должны поставить до 25 июля.

Самая объемная закупка подобного товара у Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, которая в июле закупает очередные 200 мешков для трупов за 1800 рублей.

Напомним, что в марте БСМП приобретала также 200 штук таких мешков на второй квартал. Очевидно, они уже закончились, и закупается новая партия на третий квартал этого года.

Подобные регулярные закупки стали практиковаться после начала пандемии COVID-19.

С того же времени, то есть с апреля 2020 года, Белстат не публикует статистику по смертности в стране. Однако по информации ООН, с апреля по июнь избыточная смертность в Беларуси составила 5,6 тысяч человек, то есть примерно столько людей за три месяца прошлого года умерли от COVID-19.
Белорусский партизан
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