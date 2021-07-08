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В пинском приюте который год живёт выходец из Ближнего Востока. Его будущее неизвестно

Слухи о том, что в Пинском социальном приюте живут два уроженца Палестины, появились в городе больше года назад.

фото носит иллюстративный характер

В мае 2020 года информацию опубликовали в городской газете. На тот момент парни находились в приюте уже год и, по словам директора учреждения, научились понимать русский язык. Как молодые люди попали в город, не сообщалось. 

По одной из версий они хотели попасть в Европу из Палестины в поисках лучшей жизни. Но подтверждения этот факт в официальных источниках не нашёл.

В декабре 2020 года в Пинск прибыли советник Посольства Палестины в Республике Беларусь и эксперт по диалектам. Они пытались выяснить, действительно ли несовершеннолетние являются гражданами Палестины, ведь документов, подтверждающих их гражданство, нет. Чем закончилась экспертиза, не сообщалось.

И лишь спустя полгода стало известно: предположение, о том, что парни являются палестинцами, не подтвердилось. 

Работники социального приюта не уполномочены решать вопросы касательно дальнейшего пребывания парней в Беларуси, занимаются лишь обеспечением бытовых условий. 

Один несовершеннолетний до сих пор проживает в приюте. Совершеннолетнего, соответственно, передали в другие структуры. Проблема «пинских» мигрантов находится в зоне ответственности Департамента по гражданству и миграции МВД.
Источник: media-polesye.by
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