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Неиссякаемым потоком: в Литве задержаны еще 93 нелегала из Беларуси

За минувшие сутки в Литве задержаны еще 93 нелегальных мигранта из Беларуси. Всего в этом году нелегально границу Беларуси и Литвы перешли 1509 мигрантов.

Всех задержанных проверят на COVID-19, до получения результата они находятся в изоляции. 

Среди нелегалов больше всего граждан Ирака – 679, граждан Конго - 196, Камеруна - 114, Гвинеи - 81, Ирана - 68 и других стран. 

Не во всех случаях пограничникам удалось выяснить, откуда родом мигранты, поскольку они пришли без документов. 

Большая часть нелегалов через Литву пытается пробраться в страны Западной Европы.
Источник: delfi.lt/
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