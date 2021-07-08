Неиссякаемым потоком: в Литве задержаны еще 93 нелегала из Беларуси
За минувшие сутки в Литве задержаны еще 93 нелегальных мигранта из Беларуси. Всего в этом году нелегально границу Беларуси и Литвы перешли 1509 мигрантов.
Всех задержанных проверят на COVID-19, до получения результата они находятся в изоляции.
Среди нелегалов больше всего граждан Ирака – 679, граждан Конго - 196, Камеруна - 114, Гвинеи - 81, Ирана - 68 и других стран.
Не во всех случаях пограничникам удалось выяснить, откуда родом мигранты, поскольку они пришли без документов.
Большая часть нелегалов через Литву пытается пробраться в страны Западной Европы.
Источник: delfi.lt/
12:16 08/07/2021
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