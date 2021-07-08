В Беларуси так совпало, что ввели в Трудовой кодекс норму «дистанционная работа» незадолго до пандемии, с января 2020 года. В мае этого года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич прокомментировала это нововведение, отметив, что «мы как в воду смотрели, пришла пандемия, это оказалось очень актуальным».





Но сегодня в мире новый тренд - смешанная, или гибридная работа: часть дней - в офисе, часть - дома. В трудовом законодательстве эту норму, по словам Ирины Костевич, тоже планируется закрепить, поскольку есть потребность и от нанимателей, и от сотрудников разделить пять дней рабочей недели на три дня работы в офисе и два дня - дистанционно.





Тем временем, половина компаний в Беларуси планируют в будущем внедрить именно такой формат работы. Об этом говорят результаты исследования, которое провел аналитический центр онлайн-сервиса для управления бизнесом «Битрикс24».





В опросе приняли участие владельцы, директора, руководители отделов и линейные сотрудники 235 белорусских компаний, две трети из них – представители малого и среднего бизнеса.





Выводы исследования показали, что гибридный формат работы подходит для 88% опрошенных. Самый удобный график работы - 3 дня в офисе и 2 дня дома, за него проголосовали 38%. Еще почти четверть опрошенных считает, что лучше наоборот - 2 дня в офисе, 3 – дома. 21% респондентов выступают за 1 день в офисе, 4 - дома. Обратная схема - 4 дня в офисе, 1 день дома – кажется наиболее удобной для 17% отпрошенных.





- Гибридная работа - общемировой тренд. Например, Uber с сентября устанавливает «правило 50%» - сотрудники могут сами выбрать, как поделить пополам работу в офисе и из дома, Apple ввел обязательные три дня в неделю в офисе, - говорит Полина Ганкович, директор компании «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси. - В Беларуси организации, предприниматели и сотрудники только начали тестировать гибридный формат. Пока сложно говорить - временное это явление или смешанная форма работы останется навсегда и станет «новой нормальностью».





Исследование показало, что большинство компаний (67%) уже сейчас оценивают гибридную работу как более эффективную, чем удаленную. 71% респондентов выступает за легализацию смешанного формата работы.