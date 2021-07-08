Персональные данные пациентов в Беларуси обезличат. Как и для чего













Как пояснили в Минздраве, на текущий момент эксперты разрабатывают центральную программную платформу ЦИСЗ в рамках проекта «Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь», финансируемого Международным банком реконструкции и развития.





ЦИСЗ — это интегрированная информационная система, обеспечивающая хранение и обработку медицинской информации в области здравоохранения. В нее входят базы (банки) данных, реестры (регистры) в здравоохранении, единый электронный архив мединформации о пациентах и другие информационные ресурсы, а также государственная статистика здравоохранения. Предполагается, что для работы с платформой будут установлены различные уровни доступа пользователей к информации.





Основной элемент системы — электронная медицинская карта пациента, которая будет включать данные о его фамилии, собственном имени и отчестве (если таковое имеется), сведения о серии и номере документов, подтверждающих основные и дополнительные персональные данные, идентификационный номер (при наличии), адрес места жительства или пребывания, фотографию, данные о месте работы или учебы, должности, профессии и контактную информацию.





Предусматривается осуществлять обезличивание персональных данных путем введения идентификаторов, замены состава, декомпозиции. Как уточняют в ведомстве, обезличиванием данных будут заниматься операторы ЦИСЗ, а принятие документа об обезличивании позволит резидентам Парка высоких технологий приступить к активной разработке технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, систем поддержки принятия клинических решений, систем анализа медицинских изображений, результатов исследований для нужд отрасли здравоохранения.





«Это, в свою очередь, будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи, активному раннему выявлению заболеваний и новообразований в организме человека», — говорится в комментарии Минздрава.