ВОЗ: новые штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакцинами
Всемирная организация здравоохранения заявила, что новые мутации коронавируса пока выигрывают гонку с вакцинами. Причина, считают в ВОЗ, в неравенстве их распределения.
«Варианты (коронавируса) выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению», — сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, в странах, которым пока не доступна вакцина, наблюдается высокая смертность от коронавируса.
Инфекция продолжает распространяться из-за дефицита вакцины в азиатских, африканских и латиноамериканских регионах.
Глава ВОЗ подчеркнул: пока не будет равного доступа к вакцинам, коронавирус победить не получится.
Источник: tass.ru
10:32 08/07/2021
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