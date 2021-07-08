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ВОЗ: новые штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакцинами

Всемирная организация здравоохранения заявила, что новые мутации коронавируса пока выигрывают гонку с вакцинами. Причина, считают в ВОЗ, в неравенстве их распределения.

«Варианты (коронавируса) выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению», — сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, в странах, которым пока не доступна вакцина, наблюдается высокая смертность от коронавируса.

Инфекция продолжает распространяться из-за дефицита вакцины в азиатских, африканских и латиноамериканских регионах.

Глава ВОЗ подчеркнул: пока не будет равного доступа к вакцинам, коронавирус победить не получится.
Источник: tass.ru
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