ВОЗ: новые штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакцинами

«Варианты (коронавируса) выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению», — сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.





По его словам, в странах, которым пока не доступна вакцина, наблюдается высокая смертность от коронавируса.





Инфекция продолжает распространяться из-за дефицита вакцины в азиатских, африканских и латиноамериканских регионах.





Глава ВОЗ подчеркнул: пока не будет равного доступа к вакцинам, коронавирус победить не получится.







