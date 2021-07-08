По его словам, участники спецоперации в столице страны Порт-о-Пренсе убили четверых подозреваемых и задержали еще двоих, а также освободили троих полицейских, которых взяли в заложники. Столкновения продолжаются.





Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции. В результате нападения также серьезно пострадала его жена, ее доставили на лечение во Флориду, но спасти не смогли.





Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф говорил, что нападавшие маскировались под американских агентов по борьбе с наркотиками. Посол Гаити в Вашингтоне Эдмон Бокши в то же время заявил, что президента убили не американские агенты, а «профессиональные наемники».





Во время нападения Жовенель Моиз получил 12 огнестрельных ранений. После его убийства на Гаити объявили военное положение.