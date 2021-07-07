



По информации Reform.by, у посольства проводилась акция в поддержку официальных белорусских властей, организованная главой украинского комсомола Михаилом Кононовичем. Он также является руководителем организации «Сябры Волыни», которая позиционирует себя как организация этнических белорусов. Внесен в базу «Миротворец».





В ходе акции произошел конфликт с представителями украинских правых движений. В результате произошла драка. Сейчас ведется разбирательство, есть задержанные.





Посольство Беларуси в Украине направило в МИД страны ноту. В ней выражается серьезная обеспокоенность ситуацией, вызванной недостаточными мерами, которые предпринимаются украинской стороной для обеспечения безопасности дипломатической миссии в Киеве.





«07.07.2021 в ходе проведения санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у Посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика. Двое участников нападения – граждане Украины были задержаны», — говорится в сообщении посольства.





В дипмиссии проанализировали обстоятельства инцидента и сделали вывод «о целенаправленном и заранее спланированном характере».



