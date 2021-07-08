







Александру Емельянову было 28 лет. Он из соседней деревни, последние годы жил в Горбачеве, пишет НН, работал пастухом в местном хозяйстве.





Неженат, детей тоже нет. Жил один. Служил в военной элите — в разведке.





«У Александра только отец остался. Мать умерла давно, кажется, рак. Был старший брат — тот лет с десять назад тоже погиб. Повесился — потому что алкоголь и там еще теща накричала… — рассказывает его друг Даниил. — Выпивал ли Александр? Ну выпивал, бывало, что и часто».





Вечером 6 июля Даниил с Александром присоединились к молодежи на окраине Горбачева, праздновали Купалье.





«Сначала народу было немного, потом, когда покрышки стали дымить, люди подтянулись. Человек 10—15 собралось. Прыгали через костер.





Александр был хорошо таким выпившим. Как только мы пришли, он сразу пошел через костер прыгать, сразу раз пять подряд.





Я побыл там недолго, пошел домой. Вскоре мне позвонили: Саше плохо. Я пришел, а он уже лежит», — вспоминает Даниил.





«Как мне сказали, он сначала просто перепрыгивал, а потом хотел сделать сальто. И потом или зацепился за какие-то палки у костра, или руки не выдержали. Короче, упал. Не в костер, а рядом. Но упал на голову.





Когда я вернулся, Сашу уже оттащили в сторону, положили что-то под голову, вызвали скорую. Врачи ехали минут 40—50: ближайшая больница в Россонах, а у нас в деревне только фельдшер, который работает по будним дням до 5 вечера.





Пока скорая ехала, Александр был еще жив, дышал. Был в сознании, кажется. Глаза закатывал, шевелил ртом, но говорить не мог. Минут за 10 до приезда скорой у него пульс начал ослабевать. Когда врачи приехали, сказали, что он не дышит уже. Что-то ему вкололи и забрали.





Мы разошлись по домам, потом кто-то позвонил в больницу — ему сказали, что Александр умер».



