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Тему прав человека обсуждают в среду прокуроры европейских государств на конференции в Санкт-Петербурге, пишет Sputnik, в саммите принимает участие генпрокурор Беларуси Андрей Швед.





Он рассказал коллегам из европейских стран, как идет расследование уголовного дела о геноциде населения БССР в годы Великой Отечественной войны, которое было возбуждено Генпрокуратурой Беларуси несколько месяцев назад.

"В рамках Нюрнбергского трибунала и иных судебных процессов осуждена лишь часть нацистских военных преступников. Безнаказанными остались пособники из числа коллаборантов, совершавшие военные преступления на территории Беларуси. Некоторые из них еще живы и не понесли заслуженное наказание", – заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, выступая на пленарном заседании прокурорского саммита.





По его словам, данное обстоятельство создает почву для героизации нацизма и разрушения идеологических ценностей.





Генпрокурор проинформировал, что в целях соблюдения принципа неотвратимости ответственности, восстановления исторической и социальной справедливости Генпрокуратурой Беларуси возбуждено уголовное дело о геноциде жителей Беларуси путем массовых убийств.





"В материалах уголовного дела имеется информация о том, что на территории Латвии, США, Великобритании, Австралии и других стран в настоящее время проживает 96 (целый ряд) бывших членов Латышского легиона СС, 15-й латышской дивизии Ваффен-СС и других преступных организаций периода Великой Отечественной войны .В настоящее время проверяется их причастность к совершению актов геноцида по отношению к мирным гражданам Беларуси", – сказал Швед.





В рамках международного сотрудничества направлены поручения об оказании правовой помощи в Литву, Латвию, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Аргентину и Бразилию, сообщил генпрокурор.





Как сообщила в среду генеральная прокуратура России, по поручению Генпрокурора Игоря Краснова прокуратура Псковской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза.





"Сегодня по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурор Псковской области Иван Грибов направил в Псковский областной суд заявление о признании установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны", – сообщил Telegram-канал генпрокуратуры РФ.