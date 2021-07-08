







"В Республике Беларусь лицензирование каждого медицинского работника не предусмотрено, в связи с этим, принято решение совершенствования системы присвоения и последующего действия квалификационных категорий медицинских, фармацевтических работников", - отметили в Минздраве.





Определено, пишет interfax.by, что аттестация проводится на присвоение или подтверждение квалификационной категории - второй, первой и высшей, присвоение квалификационных категорий осуществляется последовательно. Срок действия квалификационной категории - пять лет.





"Впервые установлено, что аттестация на присвоение второй квалификационной категории и подтверждение квалификационной категории является обязательной", - говорится в сообщении.





Определены лица и условия, при которых допускаются случаи исключения из общего порядка при присвоении и подтверждении квалификационной категории.





Это работники, проработавшие в должности служащего менее года, беременные женщины, работники, принятые на прежнее место работы после прохождения военной службы по призыву, альтернативной службы, работники, находящиеся на длительном (более четырех месяцев) излечении, работники, находящиеся в заграничных командировках более четырех месяцев, лица, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.





"Аттестационный экзамен состоит из двух этапов и проводится в виде компьютерного тестирования и собеседования с демонстрацией практических навыков и решением ситуационных задач. Для демонстрации практических навыков может быть использовано симуляционное оборудование лабораторий по отработке навыков", - проинформировали в Минздраве.

Определено, что высшая квалификационная категория подтверждается по результатам только экспертной оценки отчета о профессиональной деятельности работника, аттестационный экзамен для подтверждения высшей квалификационной категории не проводится.





Для защиты медицинских, фармацевтических работников, имеющих действующие квалификационные категории на день вступления в силу настоящего постановления, будут проходить профессиональную аттестацию на ее подтверждение по истечении четырех лет и девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления, т.е. в 2025-2026 годах, подытожили в Минздраве.



